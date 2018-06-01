В Томской области закрыли подпольное производство оружия

НОВОСИБИРСК, 1 июн – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ в Томской области перекрыли крупный канал незаконного оборота оружия; изъято более десятка пистолетов и автоматов, сообщает ведомство в пятницу.

"В городе Стрежевом пресечена деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Установлено, что два жителя Стрежевого, 1971 и 1978 годов рождения, действуя группой лиц по предварительному сговору, занимались незаконным изготовлением оружия из охолощенных пистолетов и автоматов", — говорится в сообщении.

По данным управления, оружие и боеприпасы мужчины незаконно хранили в одном из гаражных боксов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий изъято более 10 единиц нарезного огнестрельного оружия, в их числе семь пистолетов Макарова, пистолет-пулемет Шпагина, пистолет-пулемет "Кедр", а также около 2 тысяч патронов различного калибра.

Следственным подразделением УФСБ России по Томской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору". Мужчины задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Ведется расследование, выявляются возможные дополнительные факты незаконного изготовления и сбыта огнестрельного оружия.