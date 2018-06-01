На мосту в Крым произошло первое ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. На мосту через Керченский пролив произошло первое ДТП, обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба заказчика строительства — ФКУ Упрдор "Тамань".

Инцидент произошел днем на 142-м километре трассы А-290 (через километр после въезда на мост со стороны Тамани). Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.

"Ограничения в движении не вводились. Участники оформили протокол о ДТП в упрощенной форме", — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что основные нарушения правил дорожного движения на Крымском мосту — превышение скорости и остановки.

"В то же время со второй недели работы автодороги диспетчеры Центра управления производством (ЦУП) Крымского моста фиксируют сокращение числа нарушений ПДД", — подчеркнули в Упрдор "Тамань".

За май техники эвакуировали 17 автомобилей, в том числе три автобуса. Основная причина — поломки.

Автодорога по Крымскому мосту — участок федеральной трассы А-290, 141-160-й километры. Пропускная способность четырехполосной дороги — сорок тысяч автомобилей в сутки. Максимальная разрешенная скорость — 90 километров в час. Остановки на мосту запрещены.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста, движение запустили 16 мая.

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