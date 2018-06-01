Во Владивостоке пожарные спасли беременную женщину из задымленной квартиры

ВЛАДИВОСТОК, 1 июн — РИА Новости. Пожарные во Владивостоке вывели из горящего дома беременную женщину, которая самостоятельно не могла покинуть квартиру из-за сильного задымления, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Приморскому краю.

"Поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме. Из отрезанной дымом квартиры огнеборцы при помощи дыхательного аппарата спасли беременную женщину, которая не могла самостоятельно покинуть помещение. Медицинская помощь спасенной не потребовалась. Еще двое человек были эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Пожарные установили, что на первом этаже дома горит мусор, а на шестом — хозяйственный ящик. Общая площадь возгорания составила семь квадратных метров. Огню противостояли 11 человек личного состава и три единицы техники.