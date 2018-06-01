В двух районах Приамурья ввели режим ЧС в лесах из-за природных пожаров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июн — РИА Новости. Режим ЧС в лесах введен в Мазановском и Селемджинском районах Амурской области из-за действующих крупных природных пожаров и аномальной жары, сообщает в пятницу Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).
Уточняется, что в Селемджинском районе действуют четыре природных пожара на площади 13,3 тысячи гектаров, на тушении работают 169 человек. Всего за сутки в Приамурье зарегистрированы 16 природных пожаров.
Четвертый (из пяти возможных) класс пожарной опасности установлен в Свободненском, Магдагачинском, Сковородинском, Завитинском, Октябрьском, Благовещенском, Тындинском, Мазановском, Зейском, Белогорском, Ромненском, Серышевском, Бурейском, Архаринском, Селемджинском, Шимановском районах Амурской области.
Пожароопасный сезон открыт в регионе с 6 апреля, тогда установлен и особый противопожарный режим.