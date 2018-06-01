В Подмосковье загорелся мусорный полигон

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Одинцовском районе Московской области на 49-м километре Можайского шоссе загорелся полигон твердых бытовых отходов "Часцы", сообщил источник в экстренных службах региона.
По словам собеседника агентства, площадь пожара составляет один гектар. Обстоятельства возгорания выясняются.
Представитель Московского авиационного центра сообщил, что в тушении пожара участвует вертолет Ка-32А, он уже сбросил на очаг пожара сто тонн воды.
Проблемы с мусором в Подмосковье
В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
Обострилась ситуация с вывозом мусора и в Рузском городском округе. Причиной этого стало закрытие полигона ТБО "Аннино" и отказ ряда подмосковных полигонов принимать отходы с территории округа. Во избежание мусорного коллапса в Рузе организовали две площадки временного размещения отходов: вблизи Минского и Новорижского шоссе.