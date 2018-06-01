В Подмосковье загорелся мусорный полигон

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Одинцовском районе Московской области на 49-м километре Можайского шоссе загорелся полигон твердых бытовых отходов "Часцы", сообщил источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, площадь пожара составляет один гектар. Обстоятельства возгорания выясняются.

Представитель Московского авиационного центра сообщил, что в тушении пожара участвует вертолет Ка-32А, он уже сбросил на очаг пожара сто тонн воды.

Проблемы с мусором в Подмосковье

В Московской области широко обсуждается тема свалок и работы мусорных полигонов. Недалеко от Волоколамска на территории свалки "Ядрово" вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона.

В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

Обострилась ситуация с вывозом мусора и в Рузском городском округе. Причиной этого стало закрытие полигона ТБО "Аннино" и отказ ряда подмосковных полигонов принимать отходы с территории округа. Во избежание мусорного коллапса в Рузе организовали две площадки временного размещения отходов: вблизи Минского и Новорижского шоссе.