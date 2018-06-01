В Якутии возросло число подтопленных паводком поселков

ХАБАРОВСК, 1 июн — РИА Новости. Поселок Усть-Янск Усть-Янского района Якутии в минувшие сутки подтопило паводком, всего в республике на утро пятницы в зоне паводка находятся шесть населенных пунктов, сообщает ГУМЧС России по Республике Саха (Якутия).

"На территории республики на реках Колыма и Яна подтоплено шесть населенных пунктов: город Среднеколымск, села Налимск и Березовка Среднеколымского района, Зырянка и Верхнеколымск Верхнеколымского района, Усть-Янск Усть-Янского района. Частично подтоплено: 298 дворовых территорий с населением 2550 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из пострадавших населенных пунктов заблаговременно отселено 456 человек, большая часть из них разместилась у родственников, в пунктах временного размещения находится 21 человек.

В Среднеколымске и Зырянке остаются подтопленными взлетно-посадочные полосы. Прием и отправка самолетов приостановлены, вертолеты рейсы выполняют.

Ранее сообщалось, что от паводка в Якутии пострадали около 50 населенных пунктов. Ущерб, по предварительным данным, составил почти 1,2 миллиарда рублей. В республике объявлен режим ЧС федерального уровня.