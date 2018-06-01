В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за срывающего посевную холода

НОВОСИБИРСК, 1 июн – РИА Новости. Власти Новосибирской области ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятной ситуации в агропромышленном комплексе, связанной с аномальными погодными условиями.

Новосибирская область входит в двадцатку ведущих регионов России по сбору зерновых.

"Признать сложившуюся ситуацию как чрезвычайную и ввести режим ЧС. Министерству сельского хозяйства подготовить необходимы документы и создать межведомственный штаб по работе в сложившихся условиях и оценке последствий воздействий неблагоприятных погодных условий", — сказал врио губернатора Андрей Травников на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС утром в пятницу.

По его словам, введение режима ЧС позволит принимать дополнительные решения по господдержке, вести переговоры с кредитными организациями, договариваться о пролонгации кредитов без штрафных санкций и избежать штрафных санкций за возможное неисполнение условий соглашений на предоставление господдержки — как региональной, так и федеральной.

Как сообщил врио министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, аномально холодная и дождливая погода в мае поставила под угрозу выполнение планов весенних полевых работ. Почва в области переувлажнена, а температура в большинстве районов ниже многолетних среднеклиматических норм в мае на пять-шесть градусов.

"Ежедневный яровой сев сейчас проходит ежедневно на уровне 31% от плана — засевается 37 тысяч гектаров при норме в 97 тысяч гектаров. Основные причины – крайне аномальный температурный режим и превышение среднемноголетних осадков. Наиболее сложная обстановка в Ордынском районе, где выпало четыре нормы осадков", — сказал он.

По словам врио министра, с учетом текущего состояния работ до крайних сроков посева, в целом в регионе общая площадь посевов может составить всего 82% от планируемой. Общий валовой сбор может составить 1,8-1,9 миллиона тонн зерна, что хватит на внутренние потребности региона, но не для отправки на экспорт.

Врио губернатора отметил, что за основу берется неблагоприятный прогноз на посевные площади и урожай, но тем не менее задача — "отсеяться максимально".