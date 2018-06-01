СК признал потерпевшими по уголовным делам почти четыре тысячи детей

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Следственный комитет в первом квартале 2018 года возбудил более 5 тысяч уголовных дел, связанных с преступлениями в отношении детей, и признал потерпевшими 3,8 тысячи детей, говорится в сообщении ведомства.

"За первый квартал 2018 года уже возбуждены более 5 тысяч уголовных дел, связанных с преступлениями в отношении детей, 3845 детей признаны потерпевшими, из них 117 детей – в возрасте до года, 230 – от года до 5 лет, 490 – 6-10 лет, 1193 – 11-14 лет, 1815 – 15-17 лет", — говорится в сообщении.

По итогам 2017 года Следственный комитет возбудил 21,38 тысячи дел по преступлениям в отношении детей.

"В прошлом году 18261 несовершеннолетних были признаны потерпевшими, из них 767 – дети в возрасте до года, 1309 – от года до 5 лет, 2922 – от 6 до 10 лет, 5723 – 11-14 лет, 7540 – 15-17 лет. Примечательно, что 1841 ребенок пострадал от преступных действий близких людей: родителей, усыновителей, опекунов и попечителей", — говорится в сообщении.