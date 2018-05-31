Обвиняемые в избиении Dj Smash предстанут перед судом

ПЕРМЬ, 31 мая — РИА Новости. Прокуратура Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об избиении Dj Smash в отношении экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

По версии следствия, конфликт между обвиняемыми и Андреем Ширманом (Dj Smash) произошел в пермском ночном клубе "Дом Культуры". Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление Dj Smash понадобилось три недели. По факту драки было заведено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (статья 112 УК РФ).

Ранее адвокат потерпевшего Евгений Васев рассказал РИА Новости о том, что следственные действия по уголовному делу окончены, стороны конфликта знакомятся с материалами расследования.

"Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Перми для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркивают, что обвиняемые вину в совершении преступления не признают.

Общественный резонанс ситуация с избиением диджея получила после того, как Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал в Instagram видео своего друга DJ Smash со сломанной челюстью. Рэпер обвинил в травмах музыканта экс-депутата пермского заксобрания Телепнева и его спутника Ванкевича. Во время процедуры опознания на них, как на напавших на него людей, указал и сам DJ Smash. Вслед за этим региональное отделение "Единой России" приостановило членство Телепнева в партии.

В марте подозреваемый в избиении музыканта экс-депутат был водворен в изолятор временного содержания, но по решению суда он был освобожден под залог 200 тысяч рублей. В отношении Ванкевича суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.