В Третьяковке готовы оплатить дополнительную охрану из собственного бюджета

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Руководство Третьяковской галереи готово изыскать в своем бюджете средства на оплату дополнительных постов Росгвардии, об этом гендиректор учреждения Зельфира Трегулова заявила на заседании Союза музеев России в четверг.
По словам Трегуловой, в 2015 году в ходе оптимизации бюджета и последующих сокращений в органах внутренних дел в федеральных музеях уменьшилось число постов охраны. С этого времени Минкультуры РФ и Союз музеев России настаивает на увеличении числа постов охраны в музеях.
Президент Союза музеев Михаил Пиотровский на заседании подчеркнул, что ситуацию необходимо проанализировать, чтобы понять, как действовать дальше. "Нам нужна мобильность и наступательность в охране. Мобильные патрули — то, что должно быть. Мы все стараемся это делать", — пояснил он.
Трегулова также отметила, что законодательство за порчу произведений искусства должно быть ужесточено.