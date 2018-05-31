В Третьяковке готовы оплатить дополнительную охрану из собственного бюджета

Подозреваемый в порче картины Ильи Репина Ивана Грозного и его сына в Третьяковской галерее Игорь Подпорин

Подозреваемый в порче картины Ильи Репина Ивана Грозного и его сына в Третьяковской галерее Игорь Подпорин

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Руководство Третьяковской галереи готово изыскать в своем бюджете средства на оплату дополнительных постов Росгвардии, об этом гендиректор учреждения Зельфира Трегулова заявила на заседании Союза музеев России в четверг.

В пятницу перед закрытием Третьяковской галереи посетитель прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Картине нанесены серьезные повреждения. Подозреваемый был задержан. В суде, где ему в субботу должны были избрать меру пресечения, мужчина признался, что перед происшествием выпил в буфете музея.

По словам Трегуловой, в 2015 году в ходе оптимизации бюджета и последующих сокращений в органах внутренних дел в федеральных музеях уменьшилось число постов охраны. С этого времени Минкультуры РФ и Союз музеев России настаивает на увеличении числа постов охраны в музеях.

"Этот случай показывает, что того количества представителей Росгвардии недостаточно. Мы очень просили вернуть хотя бы ту треть, которая была сокращена. Мы готовы изыскать в своем бюджете средства, чтобы оплачивать эти посты", — сказала Трегулова.

Президент Союза музеев Михаил Пиотровский на заседании подчеркнул, что ситуацию необходимо проанализировать, чтобы понять, как действовать дальше. "Нам нужна мобильность и наступательность в охране. Мобильные патрули — то, что должно быть. Мы все стараемся это делать", — пояснил он.

Трегулова также отметила, что законодательство за порчу произведений искусства должно быть ужесточено.