Суд заочно приговорил экс-депутата к семи годам колонии за мошенничество

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к 7 годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей находящегося в международном розыске бывшего депутата Госдумы Ашота Егиазаряна, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: признать Ашота Егиазаряна виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, назначить ему заочное наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в размере 700 тысяч рублей", — огласила решение судья Елена Аверченко.

Брату Ашота – Артему Егиазаряну суд назначил 5 лет колонии и штраф в размере 600 тысяч рублей. Другие фигуранты — Максим Клочин и Виталий Гогохия — были приговорены к 4 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч.

С ноября 2010 года Егиазарян находится в федеральном, а с конца декабря — в международном розыске из-за заведенного на него в России уголовного дела о крупном мошенничестве. Минюст США в 2013 году отказал генпрокуратуре РФ в выдаче экс-депутата.

По версии российских следственных органов, депутат Госдумы трёх созывов Егиазарян вместе с тремя соучастниками обманным путем приобрел 20% акций ЗАО "Центурион Альянс" на общую сумму около 1,57 миллиарда рублей. Госдума в марте 2011 года дала согласие на снятие с депутата неприкосновенности и на его арест. Сам Егиазарян утверждает, что стал жертвой "рейдерского захвата", инициаторами которого якобы выступили бизнесмены Сулейман Керимов и Аркадий Ротенберг, а также бывший мэр Москвы Юрий Лужков. По мнению депутата, причиной конфликта стало его участие в проекте по реконструкции гостиницы "Москва".

Позже следствие возбудило в отношении экс-депутата Госдумы новое уголовное дело о мошенничестве почти на 6 миллиардов рублей. По данным следствия, обвиняемые обманным путем вынудили Михаила Ананьева, управляющего контрольным пакетом акций ОАО "Инвест-Центр", организовать оформление 80 тысяч акций на указанных Егиазаряном лиц, в том числе на его супругу Наталью Цаголову и неформального шефа безопасности Егиазаряна Владимира Зайцева.

Взамен акций ОАО "Инвест-Центр" Егиазарян обещал оформить на Ананьева равнозначный актив, а именно 50% акций ОАО "Каменный мост" и ОАО "Кремлин сайт", а также здание бизнес-центра "Даев плаза".

Позже уголовные дела были объединены в одно.