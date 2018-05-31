МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. МЧС России совместно с ГИБДД выявило более 40 нарушений правил дорожного движения в ходе спецрейда по выявлению машин, незаконно использующих спецсигналы и символику аварийно-спасательных служб, в Москве и Петербурге, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Специалисты МЧС России провели проверки по выявлению неправомерного использования на транспортных средствах аварийно-спасательных формирований специальных световых и звуковых сигналов и цветографических схем. В результате рейдов обнаружено свыше 40 различных нарушений правил дорожного движения", — сказал представитель МЧС.

В их числе отсутствие при себе у водителей водительских прав, а также управление транспортным средством без разрешения для установки устройства подачи специальных звуковых и световых сигналов, а также их неправомерное использование и другие.

В проверках участвовали около 300 сотрудников МЧС России и ГИБДД, рейды проводились в Москве и Санкт-Петербурге, где ранее уже было зафиксировано наибольшее количество нарушений. Всего было проверено более 200 автомобилей аварийно-спасательных служб.

Проверки были инициированы МЧС и вызваны были участившимися случаями использования различными аварийно-спасательными подразделениями, не входящими в систему МЧС и непосредственно не занимающимися реагированием на оперативные события, мигалок и символики министерства, которые дают преимущества в движении транспорта. "Подобными устройствами должны быть оборудованы только оперативные автомобили, от скорости прибытия которых к месту происшествия зависит человеческая жизнь", — сказали в МЧС.

В министерстве пояснили, что перечень служб, выполняющих неотложные действия по защите жизни и здоровья граждан, которые имеют право использовать знаки преимущества на дорогах, перечислен в указе президента РФ от 19 мая 2012 года "Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства".

"Автомобили, оборудованные спецсигналами и цветографическими схемами с символикой аварийно-спасательных служб, пользуются приоритетом на дорогах. А водители, закреплённые за соответствующими транспортными средствами, проходят дополнительную подготовку. Чёткость и оперативность их действий определяет быстрое прибытие реагирующих подразделений к месту происшествия", — сообщили в МЧС.

По словам представителя министерства, проведённый рейд показал свою эффективность, работа в этом направлении будет продолжена.