Следователи начали проверку после задержания инвалида в Москве

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Следователи начали проверку после сообщений о возможном применения сотрудниками полиции физической силы в отношении молодого человека с аутизмом в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила о задержании молодого человека за шумное и неадекватное поведение на улице. По данным ведомства, в процессе общения с правоохранителями молодой человек бросил в них велосипед, при задержании оказал сопротивление и полиция надела на него наручники. Позже задержанный был передан бригаде скорой помощи и помещен в психиатрическую клиническую больницу. По словам матери задержанного, ее сын является инвалидом с детства из-за аутизма.

"В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.