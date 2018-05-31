Адвокат обжаловал арест главы МЧС Кузбасса по делу о ЧП в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 31 мая — РИА Новости. Адвокат начальника ГУМЧС РФ по Кемеровской области Александра Мамонтова, обвиняемого по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" с 60 погибшими, подал апелляционную жалобу на постановление Центрального районного суда города Кемерово о мере пресечения в виде ареста, сообщается в четверг на сайте райсуда.

"Центральным районным судом Кемерово 31 мая принята апелляционная жалоба адвоката в защиту интересов обвиняемого Мамонтова на постановление от 28 мая, которым в отношении руководителя ГУМЧС России по Кемеровской области по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

СК РФ ранее сообщил о возбуждении дела против Мамонтова, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григория Терентьева и иных лиц, подозреваемых в халатности и растрате. Мамонтов и Терентьев были задержаны 25 мая, позже суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал обоих до 25 июля.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Кроме того, следствие обвиняет Мамонтова в хищении и растрате с использованием служебного положения более 1,8 миллиона рублей областного ГУМЧС.

Всего в рамках уголовного дела задержаны десять человек. В апреле Кемеровский областной суд оставил под арестом до 11 июня начальника пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого в халатности. Также суд продлил до 24 августа арест технического директора компании-собственника ТЦ Георгия Соболева, сотрудника компании, отвечавшей за монтаж и исправность пожарной сигнализации в здании ТЦ, Александра Никитина и сотрудника ЧОП Сергея Антюшина, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре.

До 25 августа под стражей останутся управляющая ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, теперь уже бывший генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которому принадлежит здание торгово-развлекательного центра, Юлия Богданова, бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова и руководитель обслуживающей систему противопожарной безопасности ТЦ компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко. Защита пяти фигурантов ранее подала апелляционные жалобы на продление ареста, которые пока не рассмотрены в суде.