В новой Москве вертолет эвакуирует двух подростков, сбитых машиной

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Двух подростков, сбитых на тротуаре после столкновения двух автомобилей в Троицке в новой Москве, эвакуируют медицинским вертолетом в больницу, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Возле дома №11 на Октябрьском проспекте легковушка после ДТП с другим автомобилем вылетела на тротуар. Предварительно, пострадали три человека, двоих эвакуирует вертолет", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель Московского авиационного центра, санитарный вертолет эвакуирует в больницу с места ДТП на Октябрьском проспекте двух подростков 15 и 16 лет. На борту воздушного судна их сопровождает бригада медиков.

Обстоятельства ДТП выясняются.