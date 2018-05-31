Медики уточнили данные о состоянии пострадавших в ДТП в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Двое из 14 пострадавших при столкновении "ГАЗели" и "КамАЗа" в Кабардино-Балкарии находятся в реанимации, еще один человек направлен на амбулаторное наблюдение, сообщило региональное министерство здравоохранения.

В 7.15 мск в четверг в Баксанском районе КБР произошло ДТП с участием пассажирской "ГАЗели" и автомашины "КамАЗ". По данным МВД, выезжая с территории АЗС, водитель "КамАЗа" допустил столкновение с "ГАЗелью". В результате на месте происшествия погиб один человек, еще одна женщина позже скончалась в больнице, 14 человек пострадали. Ранее министерство здравоохранения региона сообщало, что состояние пятерых пострадавших тяжелое, у остальных – средней тяжести. "ГАЗель" совершала рейс по маршруту Куркужин — Нальчик. По данным УГИБДД, водитель "ГАЗели" осуществлял перевозку незаконно, у него не было лицензии на право перевозки пассажиров.

"В настоящее время в центральной районной больнице в Баксане находятся семь человек со средней степенью тяжести состояния, в республиканской клинической больнице в Нальчике – шесть человек в тяжелом состоянии, двое из них в реанимации. Еще один человек получил легкие ушибы и направлен домой на амбулаторное наблюдение", — говорится в сообщении.

В четверг днем в республиканской больнице в Нальчике пострадавших навестил министр здравоохранения КБР Марат Хубиев, который также проверил, как им оказывается помощь. "Министр пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления, подчеркнув, что им будет предоставлен весь ресурс медицинской помощи", — добавили в минздраве.