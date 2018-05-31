Жителя Севастополя приговорили к шести годам колонии за попытку убийства

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Житель Севастополя приговорен к шести годам колонии строгого режима за попытку убить приятеля, которого приревновал к своей жене, сообщает городское управление Следственного комитета РФ.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему жителю Севастополя, признанному виновным в покушении на убийство", — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2017 года осужденный зашел в гости к приятелю и обнаружил там свою супругу, которая распивала спиртное.

"У мужчин на почве ревности завязалась ссора, переросшая в драку, в ходе которой разгневанный супруг схватил нож и нанес приятелю удар в область сердца. Подумав, что обидчик скончался, он скрылся с места преступления. Пострадавшему вовремя была оказана медицинская помощь, в связи с чем злоумышленник не довел свой умысел на убийство до конца", — говорится в сообщении.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, добавили в СК.