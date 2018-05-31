В Москве на мусороперерабатывающем заводе нашли сумку с телом младенца

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сумку с телом младенца нашли на территории мусороперерабатывающего завода на Алтуфьевском шоссе в Москве, по данному факту проводится проверка, сообщила официальный представитель ГСУСК РФ по столице Юлия Иванова.

"Днем 31 мая 2018 года на территории мусороперерабатывающего завода, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в городе Москве, работники обнаружили сумку с телом младенца мужского пола. При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. По данному факту… проводится доследственная проверка", — сказала она.

Как отметила Иванова, в настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.