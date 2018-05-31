В Липецке осудили мужчину, убившего соседа из-за подозрений в педофилии

ВОРОНЕЖ, 31 мая — РИА Новости. Суд приговорил к 11 годам колонии жителя Липецка, похитившего и убившего умственно отсталого соседа, которого мужчина подозревал в сексуальных домогательствах к своему сыну, сообщает в четверг управление судебного департамента области.
Как ранее информировало следствие, днем 26 июня 2017 года житель Липецка узнал от бывшей супруги о якобы имевших место сексуальных домогательствах соседа в отношении их малолетнего сына. Мужчина, как установил суд, затолкал соседа в свой автомобиль, где в тот момент сидели его двое детей, и поехал к заброшенному домику на территории садоводческого товарищества "Венера". По данным следствия, пользуясь своим физическим превосходством, мужчина связал пленнику руки и ноги, закрыл рот тряпкой и стал бить. Делал он это на глазах двух сыновей, заставляя потерпевшего, который имел инвалидность из-за умственной отсталости, просить у них прощения.
"Решив лишить похищенного человека жизни, подсудимый велел детям вернуться в машину, после чего задушил свою жертву автомобильным тросом", — сообщает управление судебного департамента.
"Суд признал подсудимого виновным по предъявленному ему обвинению и назначил наказание по совокупности преступлений в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года", — говорится в сообщении.
Кроме того, осужденный должен возместить 82 тысячи рублей имущественного вреда и процессуальных издержек, а также 500 тысяч рублей морального вреда матери убитого. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.