Модель Киру Майер арестовали после драки с инспектором ДПС

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Лишенную водительских прав модель Киру Майер арестовали за драку с инспектором ДПС. Об этом сообщил Следственный комитет России в Twitter.

Страж порядка остановил Mercedes модели и начал заполнять протокол. Девушка попыталась вырвать документ из рук полицейского и нанесла ему телесные повреждения. На Майер завели уголовное дело.

"Кира Майер арестована. Сегодня в Москве суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 24-летней обвиняемой в применении насилия в отношении полицейского", — говорится в сообщении.