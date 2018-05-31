Во Владимирской области двое детей пострадали из-за непогоды

ВОРОНЕЖ, 31 мая — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства, при которых пострадали два ребенка во Владимирской области в результате непогоды, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
"Следственными органами во взаимодействии с органами полиции проводятся проверки по фактам получения травм 13-летней жительницей города Мурома и 4-летним мальчиком из Собинского района", — говорится в сообщении.
По данным следствия, в среду днем 13-летняя девочка с подружками играла около жилого дома по улице Владимирская. Во время игры дети забрались на крышу железнодорожного контейнера, используемого в качестве гаража.
В тот же день пострадал четырехлетний мальчик из Лакинска, который гулял с бабушкой. Ему на голову упала большая ветка. "Врачи оказали мальчику необходимую помощь, на несколько дней он оставлен в ОДКБ под контролем врачей", — информирует следствие.