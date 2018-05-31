Во Владимирской области двое детей пострадали из-за непогоды

ВОРОНЕЖ, 31 мая — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства, при которых пострадали два ребенка во Владимирской области в результате непогоды, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Гроза с ветром скоростью до 22 метров в секунду обрушилась на Владимирскую область в среду.

"Следственными органами во взаимодействии с органами полиции проводятся проверки по фактам получения травм 13-летней жительницей города Мурома и 4-летним мальчиком из Собинского района", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в среду днем 13-летняя девочка с подружками играла около жилого дома по улице Владимирская. Во время игры дети забрались на крышу железнодорожного контейнера, используемого в качестве гаража.

"Начался сильный порывистый ветер. Со слов девочки, она услышала крик женщины с балкона жилого дома "уходите", раздался треск, она легла на поверхность крыши, и в этот момент произошло обрушение дерева. Ребенку, получившему травмы, оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние здоровья оценивается как стабильное удовлетворительное", — сообщает следствие.

В тот же день пострадал четырехлетний мальчик из Лакинска, который гулял с бабушкой. Ему на голову упала большая ветка. "Врачи оказали мальчику необходимую помощь, на несколько дней он оставлен в ОДКБ под контролем врачей", — информирует следствие.