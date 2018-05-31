Худрук театра имени Пушкина опроверг сообщения о своем задержании

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Художественный руководитель московского театра имени Пушкина Евгений Писарев опроверг появившиеся в СМИ сообщения о своем задержании.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Писарев подозревается в присвоении или растрате в связи с тем, что, по версии следствия, он оплатил судебный штраф за счет средств театра. Как сообщили агентству в столичном управлении МВД, полицейские установили, что "46-летний москвич, работая в одном из государственных театров, оплатил штраф… за счет средств театра", ущерб составил 15 тысяч рублей. Против мужчины возбуждено дело по статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата". В СМИ появилась информация о том, что Писарев задержан.

"Друзья и коллеги, спасибо за беспокойство. Я не задержан, никаких подписок никому не давал. В данный момент нахожусь в театре Пушкина. Обстоятельства выясняются. Ждем информации от правоохранительных органов", — написал Писарев в Facebook.

Ранее Писарев заявил РИА Новости, что никакого уголовного дела в отношении него не возбуждено. По его словам, в 2016 году в театре были выявлены нарушения пожарной безопасности и определен штраф в 15 тысяч рублей. Бухгалтерия театра, как отметил Писарев, решила его не беспокоить и выплатила эти деньги, удержав 15 тысяч рублей из его зарплаты.