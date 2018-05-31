Суд приговорил экс-зампредседателя правительства Коми к семи годам колонии

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к семи годам колонии строгого режима со штрафом в размере 170 миллионов рублей бывшего заместителя председателя правительства Коми Константина Ромаданова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ромаданова обвиняли в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, взяточничестве в особо крупном размере и легализации полученных преступным способом денежных средств в особо крупном размере.

"Суд постановил: признать Ромаданова виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ, частью 6 статьи 290 УК РФ и частью 4 статьи 174.1 УК РФ, по совокупности преступлений назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 170 миллионов рублей", — огласила решение судья Наталья Чепрасова. Кроме того, подсудимого лишили права занимать должности в государственных органах сроком на 5 лет.

Ранее гособвинение попросило назначить Ромаданову по совокупности преступлений наказание в виде девяти лет строгого режима со штрафом в 180 миллионов рублей.

В мае один из фигурантов уголовного дела финансист Демьян Москвин был приговорен к 6 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 миллиона рублей. Также 8 мая стало известно, что обвиняемый по делу Алексей Соколов погиб в результате наезда автомобиля в Новороссийске.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арест попали экс-глава республики Вячеслав Гайзер, Ромаданов, гендиректор "Комижилстрой" Антон Фаерштейн и ряд других фигурантов дела.

По версии обвинения, с декабря 2005 по сентябрь 2015 года фигуранты дела, действуя в составе группы, созданной предпринимателем Александром Зарубиным, похитили 100% акций птицефабрики "Зеленецкая". Ущерб превысил 3,34 миллиарда рублей.

Кроме того, как считает следствие, они похитили из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми более 67 миллионов рублей, получили взятки более чем на 198 миллионов рублей, а также отмыли 988,5 миллиона рублей.