Худрук театра им. Пушкина опроверг сообщения о возбуждении против него дела

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев заявил РИА Новости, что никакого уголовного дела в отношении него не возбуждено.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Писарев подозревается в присвоении или растрате в связи с тем, что, по версии следствия, он оплатил судебный штраф за счет средств театра. Как сообщили агентству в столичном управлении МВД, полицейские установили, что "46-летний москвич, работая в одном из государственных театров, оплатил штраф… за счет средств театра", ущерб составил 15 тысяч рублей. Против мужчины возбуждено дело по статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата".

"Прежде всего, я думаю, что просто неправильно был проведен платеж", — заявил Писарев РИА Новости, пояснив, что в 2016 году "в театре были некоторые нарушения пожарной безопасности, и определен штраф в 15 тысяч рублей".

"Бухгалтерия театра решила лично меня не беспокоить, выплатила эти деньги, удержав из моей зарплаты эти 15 тысяч рублей. Возможно, это неправильный порядок выплаты. И первое, о чем я хочу сказать в этой связи, что надо обязательно разделить полномочия художественного руководителя и директора театра. Я убежден, что эти обязанности надо разделить, и я как творческий человек не хочу отвечать за налоговые, финансовые и прочие дела. Этим должны заниматься специалисты, а я должен отвечать только за творческую составляющую театра", — сказал худрук театра.

Он также добавил, что вызывает опасение и беспокойство то, что в последнее время "стараются всеми силами очернить людей театра", предъявляя им различные обвинения.

"Я подчеркиваю, что еще никакого уголовного дела против меня не возбуждено", — заявил Писарев.