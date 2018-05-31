Худрук театра им. Пушкина опроверг сообщения о возбуждении против него дела

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев заявил РИА Новости, что никакого уголовного дела в отношении него не возбуждено.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Писарев подозревается в присвоении или растрате в связи с тем, что, по версии следствия, он оплатил судебный штраф за счет средств театра. Как сообщили агентству в столичном управлении МВД, полицейские установили, что "46-летний москвич, работая в одном из государственных театров, оплатил штраф… за счет средств театра", ущерб составил 15 тысяч рублей. Против мужчины возбуждено дело по статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата".
"Прежде всего, я думаю, что просто неправильно был проведен платеж", — заявил Писарев РИА Новости, пояснив, что в 2016 году "в театре были некоторые нарушения пожарной безопасности, и определен штраф в 15 тысяч рублей".
Он также добавил, что вызывает опасение и беспокойство то, что в последнее время "стараются всеми силами очернить людей театра", предъявляя им различные обвинения.
"Я подчеркиваю, что еще никакого уголовного дела против меня не возбуждено", — заявил Писарев.