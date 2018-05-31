В Якутии завершили расследование убийства девятилетней девочки

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в Якутии об убийстве матерью своей девятилетней дочери плоскогубцами, сообщает СУСК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы города Якутска, уличенной в совершении запрещенных уголовным законом деяний", — говорится в сообщении. Уголовное дело было заведено по статьям "убийство малолетнего" и "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего, с применением предмета, используемого в качестве оружия".

По данным следствия, мама решила погулять со своей девятилетней дочерью и ее семилетней подругой. Женщина привела девочек к гаражам и нанесла своей дочери множественные удары плоскогубцами по голове, ребенок скончался на месте происшествия. Подозреваемая была задержана, а впоследствии помещена под стражу.

Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, женщина признана страдающей психическим расстройством, представляющей опасность для общества. Как установила комиссия экспертов, на момент преступления она не могла осознавать свои действия и руководить ими. Уточняется, что прокурору направлено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, связанной с изоляцией от общества. В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд.

Также продолжается расследование уголовного дела о халатности должностных лиц органов системы профилактики.

Ранее прокуратура республики отмечала, что школа не организовала социально-педагогическое, психологическое сопровождение девочки, были выявлены нарушения и в деятельности социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, где содержалась девочка во время периодического лечения ее матери.