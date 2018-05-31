В Кирове задержали мужчину после убийства на вокзале

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Уголовное дело по факту убийства на железнодорожном вокзале возбуждено в Кирове, подозреваемый задержан, сообщило Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.

Убийство произошло в 21:30 в среду на территории железнодорожного вокзала города Кирова.

"По предварительным данным, подозреваемый в ходе ссоры на вокзале города Кирова на почве личных неприязненных отношений нанес 43-летнему мужчине ножевые ранения в область тела, от которых тот скончался на месте. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.