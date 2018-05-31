Избившая до смерти сына жительница Подмосковья получила восемь лет колонии

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Жительница подмосковного Дмитрова, избившая до смерти пятилетнего сына, приговорена судом к восьми годам колонии, сообщила в четверг пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 15 октября 2015 года женщина вместе с пятилетним сыном находилась дома. Из-за того, что ребенок не слушался, она нанесла мальчику не менее семи ударов руками и ногами по туловищу, голове и конечностям. От полученных травм ребенок скончался. Затем женщина, не сказав никому о произошедшем, закопала тело сына на дачном участке.

"Собранные следственным отделом по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 33-летней местной жительнице. Она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть 5-летнего ребенка (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации (ст. 322.3 УК РФ)… Приговором Дмитровского городского суда женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Как отмечается, о преступлении стало известно в марте 2017 года. Дальние родственники, обеспокоенные долгим отсутствием мальчика, обратились в правоохранительные органы. В результате проведенных неотложных следственных действий следователям и криминалистам удалось установить факт гибели ребенка, а в дальнейшем — и место его захоронения. Тело мальчика было обнаружено в вырытой яме на участке в СНТ.

"Кроме того, в ходе следствия было установлено, что женщина также совершила фиктивную постановку на учет 11 иностранных граждан по месту своей регистрации в жилом помещении в Российской Федерации", — добавили в пресс-службе.