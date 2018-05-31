ФСБ опубликовала видео ареста крупной партии нелегального оружия

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ опубликовала видео ареста крупной партии стрелкового оружия, которое нелегально сбывалось в различных регионах России.

На кадрах оперативной съемки, представленных в четверг Центром общественных связей ФСБ, показан дачный дом, внутри и во дворе которого разложено различное стрелковое оружие (автоматы, снайперские винтовки, карабины, пистолеты), а также прицелы и патроны к ним.

Ранее ФСБ России сообщила журналистам о проведении розыскных и следственных действий в отношении 32 граждан, причастных к приобретению, изготовлению и сбыту оружия в регионах России. Согласно сообщению, ведомство совместно с МВД России пресекло противоправную деятельность лиц и отдельных групп, причастных к организации и функционированию устойчивых каналов поставок в незаконный оборот средств поражения в регионах РФ.

В ходе операции были изъяты 83 единицы огнестрельного оружия, 19 ручных осколочных гранат, 3 минометные мины, 23 взрывателя различных модификаций, около 4 тысяч патронов различного калибра, свыше 5 килограмм взрывчатых веществ (порох), 12 приспособлений для бесшумной стрельбы, основные части для изготовления более 30 единиц оружия, комплектующие (пули, гильзы, капсюли) и оборудование для изготовления боеприпасов. Кроме этого, прекращена деятельность 4 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов на территории Московской, Новгородской и Тверской областей. Задержан гражданин РФ, находившийся в федеральном розыске.