У жителя Саратова изъяли почти 15 килограммов анаболических стероидов

САРАТОВ, 31 мая — РИА Новости. Полицейские изъяли у жителя Саратова крупную партию сильнодействующих веществ — анаболических стероидов, сообщил в четверг областной главк МВД.

"В квартире 28-летнего жителя Саратова… изъяты сильнодействующие вещества (анаболические стероиды) общей массой более 14,5 килограмма. Установлено, что вещества предназначались для сбыта в различные регионы РФ через сеть интернет и посредством почтовых отправлений", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта в крупном размере". Фигуранту дела грозит до 8 лет лишения свободы.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — уточнили в МВД.