ФСБ раскрыла каналы поставок оружия в четырнадцати регионах

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Спецслужбам удалось пресечь каналы поставок оружия в четырнадцати регионах страны, сообщила пресс-служба ФСБ.

Отмечается, что следственные действия прошли в отношении 32 россиян, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения.

Операция состоялась 29 мая, ее провела ФСБ совместно с МВД.

Силовики изъяли 83 единицы огнестрельного оружия, 19 ручных осколочных гранат, три минометные мины, 23 взрывателя различных модификаций, около четырех тысяч патронов различного калибра, более пяти килограммов взрывчатых веществ, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы, детали для изготовления более 30 единиц оружия, комплектующие и оборудование для изготовления боеприпасов.

Также силовики раскрыли четыре подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов на территории Московской, Новгородской и Тверской областей. Задержан россиянин, находившийся в федеральном розыске.

Сейчас ФСБ изучает возможную причастность задержанных к другим преступлениям.