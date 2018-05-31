В Татарстане один человек погиб и четыре пострадали из-за непогоды

КАЗАНЬ, 31 мая — РИА Новости. Четыре человека пострадали, одна женщина погибла в результате шквалистого ветра и грозы, прошедших в Татарстане в среду, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. Без электроснабжения временно оставались 85 населенных пунктов, более 50 жилых домов получили повреждения кровли.
"В результате прохождения комплекса опасных метеоявлений с 12.00 до 20.00 мск в 29 муниципальных образованиях Республики Татарстан произошло отключение электроснабжения 85 населенных пунктов с населением более 46 тысяч человек, произошло падение 41 дерева, осветительной опоры, повреждены кровли 52 жилых домов, строений и административных зданий, 21 автотранспортное средство", — говорится в сообщении.
В Набережных Челнах пострадали четыре человека, в том числе ребенок, после осмотра врачами они были отпущены на амбулаторное лечение.
Электроснабжение в пострадавших населённых пунктах, по информации регионального управления МЧС, восстанавливалось аварийными бригадами сразу, одним из последних к электроснабжению был подключён Рыбно-Слободской район республики – в 01.55 мск. Всего к ликвидации последствий прохождения циклона привлекалось 536 человек и 148 единиц техники.-0-