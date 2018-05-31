В Хабаровске на АЗС произошел хлопок паров бензина

ХАБАРОВСК, 31 мая — РИА Новости. Пять человек получили ожоги после хлопка паров бензина на АЗС, расположенной в Центральном районе Хабаровска, пожара не было, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС в четверг.

"Хлопок паров бензина произошел 29 мая на АЗС в Хабаровске, возгорания не было, поэтому пожарные не привлекались. В результате происшествия пострадали пять человек, их увезли в больницу, двоих потом отпустили", — сказал собеседник.

Как уточнили во второй краевой больнице, куда доставили пострадавших, угрозы для их жизни нет.