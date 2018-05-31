Сильный ветер повалил более 100 деревьев в Москве, сообщил источник

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Около 110 деревьев повалены в разных районах Москвы в результате сильного ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Сильным ветром повалены 108 деревьев", — сказал собеседник агентства.

В среду МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве — ожидалось усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Как сообщил РИА Новости руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, шесть человек, среди которых двое детей, обратились в среду за медицинской помощью из-за сильного ветра в Москве. Жизни пострадавших вне опасности. Сообщалось о падании деревьев в различных районах российской столицы.