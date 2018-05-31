В НАК рассказали, сколько терактов предотвратили в 2017 году

КРАСНОЯРСК, 31 мая — РИА Новости. Почти 70 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов в местах массового пребывания людей и на важных объектах предотвращено в 2017 году, сообщил заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Алексей Ковалев в Красноярске на антитеррористическом форуме.

"Только в 2017 году на стадии приготовления предотвращено 68 преступлений тернаправленности, в том числе 25 терактов, которые планировались в местах массового пребывания людей и на критически важных объектах. Пресечена деятельность более 50 законспирированных террористических ячеек, не допущен выезд за рубеж свыше 80 лиц, подпавших под влияние боевиков международных терорганизаций и планировавших принять участие в боевых действиях на стороне ваххабитов", — сказал Ковалев.

По его информации, в России не допущено формирование 44 религиозных ячеек в местах уголовно-исполнительной системы, пресечено более 90 попыток передачи заключенным экстремистских материалов. Кроме того, удалось склонить к отказу от противоправных деяний более 1300 граждан, что выше показателей прошлого года.

Количество отказавшихся от террористической деятельности в 2017 году составило 58 человек, что также в полтора раза больше 2016 года. Заблокирован контент более чем 60 тысяч ресурсов, что почти в два раза больше чем в 2016 году. Ограничен доступ к 1,5 тысячам сайтов. Пресечена деятельность 68 ресурсов экстремистских ресурсов, информационное наполнение которых осуществлялось с территории иностранных государств.

Всероссийский специализированный форум "Современные системы безопасности — Антитеррор" открылся в Красноярске в среду в 14 раз и продлится до 1 июня. В рамках форума проводится выставка, где представлены современные системы безопасности. Делова программа включает конференцию "Перспективные направления в сфере противодействия идеологии терроризма, реализуемые проекты и эффективные формы", круглые столы, семинары и мастер-классы.