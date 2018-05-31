НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь пострадали в результате столкновения пассажирской "Газели" и "КамАЗа" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС РФ.

"В 7.15 мск в четверг поступила информация о том, что в районе селения Исламей в Баксанском районе произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и автомашины "КамАЗ", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек, еще восемь пострадали.

"Газель" совершала рейс по маршруту "Куркужин-Нальчик", — отметили в ведомстве.

В республиканском МВД уточнили, что ДТП произошло на 422-м километре федеральной автодороги "Кавказ". "Выезжая с территории АЗС, водитель "КамАЗа" допустил столкновение с "Газелью", которая двигалась со стороны селения Куркужин в направлении Нальчика. В "Газели" находилось 14 человек, один из которых получил травмы, несовместимые с жизнью, в лечебные учреждения доставлены восемь человек", — сообщили в министерстве.

Обстоятельства аварии выясняются.