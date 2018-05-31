В Кузбассе пообещали вознаграждение тому, кто найдет пропавшую девочку

КЕМЕРОВО, 31 мая — РИА Новости. Власти Кемеровской области объявили о вознаграждении в размере 1 миллиона рублей нашедшим 7-летнюю девочку, пропавшую в городе Белово, сообщили журналистам в региональной администрации.

Девочка, проживающая в частном доме в микрорайоне "Чертинский", во вторник днем вышла погулять и не вернулась. Ранее ребенок не уходил из дома. Вечером отец начал поиски дочери, а в правоохранительные органы обратился около полуночи (20.00 мск). Областное управление СК возбудило уголовное дело по статье "убийство малолетнего лица".

"По поручению главы региона Сергея Цивилева администрация Кемеровской области объявляет вознаграждение в размере 1 миллиона рублей лицу или лицам, нашедшим пропавшего ребенка или предоставившим информацию, которая позволяет достоверно установить ее местонахождение", — сказал собеседник агентства.

Накануне Цивилев выехал в Белово, посетил оперативный поисковый штаб. В штабе ему рассказали о ходе поисковой операции, в которой принимают участие около 1 тысячи человек: полицейские, следователи кузбасского СУСК, учителя, жители поселка, сотрудники МЧС и Росгвардии, волонтеры поисковых отрядов Кузбасса, Томской и Новосибирской областей. Несколько поисковых групп обследуют частный сектор, берег реки Бачат и прилегающие территории. Изучаются возможные пути следования от дома, данные видеорегистрации с общественного транспорта за последние сутки.

Оперативно-розыскные мероприятия контролирует начальник кузбасского ГУМВД генерал-майор полиции Игорь Иванов. Ситуация находится на личном контроле Цивилева.

Информацию о местонахождении ребенка, а также сведения, способные помочь в поисках, можно сообщить по телефонам: 8-3845-26-65-05, 8-3845-23-15-71, 8-900-100-8800, 8-908-957-6015, 8-905-902-4548 либо на телефон "02". Анонимность гарантируется.

Согласно ориентировке, девочка была в желтой вязаной шапке с белыми полосками, серой кофте с черным узором на молнии с капюшоном, черных спортивных брюках и коричневых резиновых сапогах. Рост девочки около метра, она худощавого телосложения, с длинными темными волосами, заплетенными в косу.