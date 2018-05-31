Поиски пропавшей в Кузбассе семилетней девочки ведут около тысячи человек

КЕМЕРОВО, 31 мая — РИА Новости. Количество участников поисковой операции в кузбасском городе Белово, где во вторник пропала 7-летняя девочка, возросло до 1 тысячи человек, сообщает в четверг региональный главк МВД.

Девочка, проживающая в частном доме в микрорайоне "Чертинский", во вторник днем вышла погулять и не вернулась. Ранее ребенок не уходил из дома. Вечером отец начал поиски дочери, а в правоохранительные органы обратился около полуночи (20.00 мск). Областное управление СК возбудило уголовное дело по статье "убийство малолетнего лица".

"Поисковая операция не прекращалась ни на минуту с момента поступления сигнала в полицию. Участие в ней в настоящее время принимают сотрудники полиции, в том числе кинологи со служебно-розыскными собаками, следователи областного СУСК, сотрудники МЧС и Росгвардии, волонтеры поисковых отрядов Кузбасса, Томской и Новосибирской областей. Общее количество участников операции составляет около 1 тысячи человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Белово направлены сотрудники соседних территориальных органов внутренних дел и главного управления МВД по Кемеровской области. Проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий находится на личном контроле начальника кузбасского ГУМВД генерал-майора полиции Игоря Иванова.

"Поисковые группы проверили частный сектор, заброшенные здания и сооружения. С помощью водолазов обследовано 5 километров русла реки Бачат. Полицейские изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, имеющихся в районе поисков", — уточнили в ГУМВД.

Водителей, имеющих на автомобилях видеорегистраторы и проезжавших после 15.00 (11.00 мск) 29 мая по автодороге Белово — поселок Новый Городок либо по улицам населенных пунктов Чертинский, Бабанаково, 8-е Марта, Новый Городок, просят сообщить об этом в полицию. Видеорегистаторы могли зафиксировать пропавшую девочку, полагают правоохранители. Информацию о местонахождении ребенка, а также сведения, способные помочь в поисках, можно сообщить по телефонам: 8-3845-26-65-05, 8-3845-23-15-71, 8-900-100-8800, 8-908-957-6015, 8-905-902-4548 либо на телефон "02". Анонимность гарантируется.

Согласно ориентировке, девочка была в желтой вязаной шапке с белыми полосками, серой кофте с черным узором на молнии с капюшоном, черных спортивных брюках и коричневых резиновых сапогах. Рост девочки около метра, она худощавого телосложения, с длинными темными волосами, заплетенными в косу.