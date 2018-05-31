Полиция провела обыски в нацпарке "Бикин" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Полиция в рамках проверки провела обыски в офисе нацпарка "Бикин" в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.

"Руководствуясь постановлением судьи Пожарского районного суда о разрешении на производство оперативно-разыскных мероприятий "Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств по месту фактического расположений офисных помещений ФГБУ "Национальный парк "Бикин", в связи с получением оперативной информации о фактах хищения бюджетных денежных средств должностными лицами учреждения, сотрудниками полиции проведены гласные оперативно-разыскные мероприятия", — сообщил собеседник.

По его словам, изъята бухгалтерская документация и офисная техника, а также документы, касающиеся гражданско-правовых договоров, вопросов трудоустройства сотрудников нацпарка и выплаты заработной платы. Проводится проверка информации о нарушениях, допущенных руководством учреждения.

Как сообщили журналистам представители ФГБУ "Национальный парк "Бикин", в дополнительном офисе ФГБУ в Лучегорске изъяли всю документацию на бумажных и электронных носителях. "Сегодня же деятельность федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк "Бикин" полностью парализована", — сообщает нацпарк.

Как рассказал РИА Новости представитель ОМВД РФ по Пожарскому району, работа нацпарка не нарушена. "Проводится процессуальная проверка. По решению суда в рамках гласных оперативных мероприятий изъяты документы", — сказал собеседник.

Национальный парк "Бикин" — самая крупная особо охраняемая природная территория в ареале обитания амурского тигра. Учреждение создано в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин, обитающей здесь редкой кошки и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Под охрану взяты свыше 1,16 миллиона гектаров лесов в Пожарском районе Приморья.