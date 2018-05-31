ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая — РИА Новости. Задолженность по зарплате перед моряками судна "Николай Касаткин", задержанного ранее в порту Южной Кореи, полностью погашена, сообщает пресс-служба Сахалинской прокуратуры.

"Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку по факту долгов по заработной плате перед сотрудниками ООО "Парус". Компания имела задолженность за апрель и май перед 83 работниками на общую сумму более 2,7 миллиона рублей. После вмешательства прокуратуры задолженность перед 83 работникам предприятия погашена в полном объеме", — говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что российское судно "Николай Касаткин" арестовали в порту южнокорейского Пусана после жалоб экипажа на долги, несколько моряков уже вернулись на родину. Судно принадлежит сахалинской компании "Парус", которая сталкивалась с подобными проблемами в прошлом. В декабре 2016 года экипаж "Николая Касаткина" несколько недель бастовал в Амстердаме, так как "Парус" не выплачивал морякам зарплату, амстердамская портовая инспекция тогда запретила судну выходить в море.

В прокуратуре также сообщили, что в отношении юридического и должностного лица возбуждены дела об административном правонарушении за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы.