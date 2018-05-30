В Рязанской области восстановили нарушенное непогодой электроснабжение

БРЯНСК, 30 мая — РИА Новости. Электроснабжение трех районов Рязанской области, нарушенное непогодой, восстановлено, сообщает главное управление МЧС по региону.

"По состоянию на 19 часов 40 минут на территории Клепиковского, Касимовского и Кораблинского районов Рязанской области электроснабжение восстановлено", — говорится в сообщении.

Ранее спасатели предупреждали, что днем 30 мая в регионе ожидается усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду, ливни, гроза, град. Непогода стала причиной отключения электроснабжения в трех районах области.

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