Сбербанк переадресовал к СК вопрос о пропаже средств со счетов Захарченко

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пресс-служба Сбербанка отказалась комментировать вопрос о возможной пропаже средств со счетов полковника МВД Дмитрия Захарченко и посоветовала адресовать его Следственному комитету РФ, который в данной ситуации является клиентом кредитной организации.

Адвокат полковника Захарченко Александр Горбатенко в среду заявил, что Следственный комитет официально не уведомлял защиту Захарченко о пропаже части изъятых в ходе обыска у экс-полицейского денег, хотя такие слухи до него доходили.

"Сбербанк не комментирует операции своих клиентов. В данной ситуации Следственный комитет Российской Федерации — наш клиент, просим адресовать свои вопросы к ним", — сообщили в кредитной организации.

Полковник Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

Захарченко обвиняется в том, что предупредил руководство Нота-банка о предстоящих обысках, и в двух эпизодах получения взятки. Одна из взяток — 800 тысяч долларов, которые, по версии следствия, через посредников владелец сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусс передал полковнику за покровительство. Вторая взятка полковника — это дисконтная карта в ресторане "Ля Маре" со скидкой 50%. Следствие считает, что Захарченко получил взятку 3,5 миллиона рублей путем скидки в ресторане.

Захарченко вину полностью отрицает, утверждает, что карточка была оформлена на генерала Алексея Лаушкина (проходит свидетелем по эпизоду с взяткой), 800 тысяч получил также он. Кроме того, экс-полицейский утверждает, что никого об обысках не предупреждал.