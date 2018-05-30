Сбербанк переадресовал к СК вопрос о пропаже средств со счетов Захарченко

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пресс-служба Сбербанка отказалась комментировать вопрос о возможной пропаже средств со счетов полковника МВД Дмитрия Захарченко и посоветовала адресовать его Следственному комитету РФ, который в данной ситуации является клиентом кредитной организации.
"Сбербанк не комментирует операции своих клиентов. В данной ситуации Следственный комитет Российской Федерации — наш клиент, просим адресовать свои вопросы к ним", — сообщили в кредитной организации.
Полковник Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.
Захарченко вину полностью отрицает, утверждает, что карточка была оформлена на генерала Алексея Лаушкина (проходит свидетелем по эпизоду с взяткой), 800 тысяч получил также он. Кроме того, экс-полицейский утверждает, что никого об обысках не предупреждал.