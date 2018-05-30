В Пензенской области из-за непогоды обесточены социально значимые объекты

САРАТОВ, 30 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Почти 6 тысяч жилых домов и 13 социально значимых объектов оказались в среду без энергоснабжения в Пензенской области из-за массовых аварийных отключений, связанных со штормовым ветром, сообщила прокуратура региона.

Ранее ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ сообщил, что массовые аварийные отключения стали происходить на распределительных сетях "Пензаэнерго" (филиал ПАО "МРСК Волги") с 18.00 мск из-за грозы, ливня и ветра с порывами до 20 метров в секунду. По данным центра, к 19.00 мск без света оставались около 19,5 тысячи жителей области.

"В результате штормового ветра в 48 населенных пунктах 12 муниципальных районов произошли массовые отключения электроэнергии в 5386 домах и 13-ти социально значимых объектах … В областном центре без электричества остаются около 500 индивидуальных жилых домов и три многоквартирных дома", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в зоне отключения оказались жители Шемышейского, Пензенского, Бессоновского, Лунинского, Каменского, Никольского, Сосновоборского, Кузнецкого, Белинского, Сердобского, Колышлейского и Земетчинского районов области, где без света находятся свыше 16 тысяч человек.

"Энергетики продолжают работы по восстановлению подачи электроэнергии. Соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов поставлено на контроль органов прокуратуры области", — заявили в ведомстве.

Прогноз погоды на ria.ru >>