На трассе Волгоград - Москва столкнулись шесть автомобилей

ВОЛГОГРАД, 30 мая — РИА Новости. Сразу шесть машин столкнулись на трассе Москва — Волгоград, в ДТП пострадали две женщины и подросток, сообщает ГУМВД по Волгоградской области.

По данным полиции, авария произошла на 806-м километре трассы Москва — Волгоград, в Михайловском районе Волгоградской области, столкнулись шесть машин.

"Пострадали три человека: 32-летняя женщина водитель ВАЗ-2110, ее 33-летняя пассажирка и их 13-летний пассажир ребенок, который в момент аварии был на заднем сиденье пристегнут ремнем безопасности", — уточнили в релизе ГУМВД по Волгоградской области.

ДТП случилось в месте проведения ремонтных работ на участке с реверсивным движением, который оборудован, по сведениям полиции, светофором и дорожными знаками.

"В ожидании очередности проезда стояли машины. Водитель грузовика MAN, не обеспечив необходимую скорость движения и не выдержав интервал, врезался в заднюю ВАЗ-2110. По инерции произошло еще столкновение с впереди стоящими машинами – "Нива", LADA Largus (улетела от удара в поле), Opel, "Газель"", — уточнили в релизе ГУМВД по Волгоградской области.