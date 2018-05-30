В Нижегородской области штормовой ветер оставил без света 170 тысяч жителей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Около 170 тысяч человек остались без электроэнергии в Нижегородской области, ресурсоснабжающим организациям дано поручение обеспечить восстановление электроснабжения в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В Нижегородской области ликвидируют последствия сильного ветра, скорость которого местами достигала 28 метров в секунду. Грозовой фронт с сильным ветром в Нижегородской области прошел в 12.15 и 12.56 в среду.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, с которыми столкнулась Нижегородская область, было повреждено большое количество линий электропередачи, произошло отключение потребителей от электроэнергии. По предварительной информации, по состоянию на 19.00 без электроэнергии находилось до 170 тысяч человек. Всем ресурсоснабжающим организациям и энергосетевым организациям дано поручение обеспечить восстановление электроснабжения в кратчайшие сроки", — заявил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин на совместном заседании энергоштаба и комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Он отметил, что в ликвидации последствий задействованы 150 бригад ОАО "Нижновэнерго" и еще более 20 бригад независимых сетевых организаций. "Кроме того, по запросу "Нижновэнерго" МРСК выделило 26 бригад из других регионов, они все сейчас задействованы в работе. Главам муниципальных образований поручено обеспечить им ресурсную поддержку. Приоритет будет отдан обеспечению резервными источниками электроснабжения социально-значимых объектов", — добавил Никитин.

Глава региона поручил в кратчайшие сроки составить список поврежденных объектов и предварительно оценить ущерб.

По данным ГУМЧС Нижегородской области, грозовой фронт уходит из региона, однако в ночь на 31 мая еще возможны порывы северо-западного ветра до 25 метров в секунду.