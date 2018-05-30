В Нижегородской области из-за непогоды задержали несколько поездов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Неблагоприятные погодные условия нарушили график движения поездов на ряде участков Горьковской железной дороги, сообщает пресс-служба РЖД.

Грозовой фронт с сильным ветром до 28 метров в секунду прошел в Нижегородской области днем в среду.

"Из-за шквалистого ветра было временно отключено напряжение в контактных сетях на участках Толоконцево – Нижний Новгород и Заволжье – Починки. В связи с этим были задержаны шесть пригородных поездов (на 1,5-2 часа) и пассажирский поезд №145 Челябинск – Санкт-Петербург (задержка около двух часов)", — говорится в сообщении.

Скоростной поезд №704 "Стриж" Москва – Нижний Новгород прибыл на станцию назначения с задержкой в девять минут.

Сейчас движение на участках восстанавливается. Ремонтники и диспетчеры устраняют неполадки и нормализуют движение.

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