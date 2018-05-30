Под Абаканом горит магазин на площади 1000 "квадратов", сообщил источник

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Одноэтажное здание магазина загорелось на площади около 1 тысячи квадратных метров в Хакасии, обрушилась кровля, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"В поселке городского типа Усть-Абакан (к северу от Абакана, региональной столицы) горит на площади 1 тысяча квадратных метров магазин "Светофор", — сказал собеседник агентства. По его словам, произошло обрушение кровли здания.

По предварительным данным, пострадавших нет. Магазин находится по адресу Октябрьская улица, дом 1, корпус 5. Обстоятельства пожара выясняются.