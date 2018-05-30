Рэпер Face попал в полицию после драки, сообщил источник

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Рэпера Face и его знакомого доставили в отдел полиции после произошедшего между ними конфликта в Москве. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, молодые люди подрались.

В полиции не стали раскрывать обстоятельств инцидента, а также называть его участников.

"Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства конфликта, произошедшего около 18:00 в офисном помещении на ул. Большой Садовой, 2/4, между 21-летним молодым человеком и его знакомым. Устанавливаются мотивы инцидента", — пояснили в пресс-службе столичного управления МВД.

После проверки правоохранители примут процессуальное решение.