Ветер повредил кровлю пассажирского терминала в аэропорту Самары

САМАРА, 30 мая — РИА Новости. Шквалистый ветер повредил кровлю пассажирского терминала в международном аэропорту "Курумоч" в Самаре, в результате происшествия никто не пострадал, сообщила в среду РИА Новости представитель аэропорта.

По данным Приволжского УГМС, 30 мая с 19.00 (18.00 мск) в Самарской области начались грозы, ливни, град с порывами ветра до 18-23 метров в секунду, местами – до 25-27 метров в секунду.

"Из-за сильного ветра с грозой, который квалифицируется как шквалистый ветер, была повреждена кровля пассажирского терминала в зоне внутренних рейсов, упал кусок кровли. Никто не пострадал, ни воздушных судов, ни спецтехники на месте происшествия не было", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в целом происшествие не повлияло на работу аэропорта и его расписание, сейчас куски кровли убирают с перрона.

"Выведен из работы сдвоенный выход на посадку, это 10 и 11 выходы", — уточнила собеседница агентства.