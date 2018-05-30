СК уточнил, что дети в Балашихе не пострадали из-за упавшего на них дерева

На месте падения дерева на детской площадке в Балашихе. 30 мая 2018

На месте падения дерева на детской площадке в Балашихе. 30 мая 2018

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Следственный комитет уточнил, что две девочки, на которых упало дерево на детской площадке в подмосковной Балашихе, не пострадали.

Ранее сообщалось, что две девочки получили травмы из-за упавшего на них дерева на детской площадке в Балашихе.

"По уточненной информации, две сестры в возрасте 11 лет и один год десять месяцев, на которых упала ветка дерева на детской площадке в Балашихе, не пострадали", — сообщил СК в своем канале в мессенджере "Там-Там".

Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание придомовой территории.