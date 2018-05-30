К месту пожара на складе в Москве отправили третий пожарный поезд

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Третий пожарный поезд Московской железной дороги отправлен к месту пожара на складе макулатуры в Печатниках на юго-востоке Москвы.
"В настоящее время на месте работает экипаж пожарного поезда станции "Люблино". Специальный железнодорожный поезд оснащен мощным оборудованием, в его состав включены три цистерны, которые содержат 180 тонн воды и более пяти тонн пенообразователя", — говорится в сообщении.
Аналогичные пожарные поезда отправились на место со станции "Лосиноостровская" и "Перово".